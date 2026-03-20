Uspešno organizovan još jedan evakuacioni let Doha-Beograd

Ministarstsvo spoljnih poslova Srbije je večeras saopštilo da je uspešno organizovan još jedan evakuacioni let državljana Srbije iz Dohe, u Kataru, čiji je avion večeras stigao u Beograd.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji je koordinisao evakuaciju je pred poletanje aviona iz Dohe javio da se vraća oko 250 državljana Srbije koji su bili u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Kazao je da je to bila najzahtevnija operacija do sada jer su prethodne noći ljudi prevoženi iz Bahreina i Kuvajta kroz Saudijsku Arabiju do Dohe.