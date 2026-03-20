Zamalo od gotovog veresija: Partizan stigao do treće vezane pobede u Evroligi

Košarkaši Partizana su slavili kao gosti protiv Parizu u meču 32 kola Evrolige sa 90:81 (17:20, 29:23, 20:14, 24:24).

Iako su crno-beli bez šansi za prolaz dalje, pokazuju da ipak imaju kvalitet i da su ovako igrali i na startu svakako bi drugačije stajali na tabeli. Partizan je dobro otvorio meč. Poveli su izabranici Đoana Penjaroje sa 10:6, ali su domaći brzo okrenuli i stigli na 20:12. Posle prve četvrtine je bilo 20:17 za Pariz. Partizan je opet i drugu deonicu otvorio bolje i poveli su crno-beli sa 27:23. Uspeli su crno-beli da održe vođstvo i an veliki odmor su otišli sa