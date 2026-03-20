Svi pričaju o sceni kada se Dončić srušio na stolicu! Spakovao 60 poena, pa potpuno ostao bez snage! Ovako iscrpljenog ga nikada nismo videli (video)

Potpuno iscrpljen bio je Luka Dončić nakon istorijske partije u dresu Lejkersa.

Lejkersi su prethodne noći stigli do osme uzastopne pobede, pošto su na gostovanju savladali Majami (134:126), a magični Slovenac odigrao je meč za pamćenje. Ubacio je čak 60 poena, što je njegov lični rekord u dresu Lejkersa i drugi najbolji učinak u NBA karijeri. Šutirao je 18/30 iz igre, trojke je gađao 9/17, a ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 19 pokušaja. Upisao je i sedam skokova, tri asistencije i čak pet osvojenih lopti, uz samo dve izgubljene. Samo dan