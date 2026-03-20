UNS traži da se Veranu Matiću obezbedi zaštita i da se istraže pretnje

Nedeljnik pre 1 sat
UNS traži da se Veranu Matiću obezbedi zaštita i da se istraže pretnje

Udruženje novinara Srbije (UNS) izrazilo je danas zabrinutost zbog objave Centra za društvenu stabilnost o predsedniku Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veranu Matiću, koju je ocenio kao preteću i zastrašćujuću.

UNS je u saopštenju zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrši procenu bezbednosti Matića i obezbedi mu policijsku zaštitu, a tužilaštvo da hitno sprovede istragu. „Ako neko od vas u narednih mesec ili dva vidi Verana Matića, recite mu da nije jedini (pseudo)novinar koji je puštao bradu i da bude još malo strpljiv, nastavak uskoro stiže…“, piše u objavi Centra za društvenu stabilnost na društvenoj mreži Iks (X). UNS je naveo da posebno zabrinjava
