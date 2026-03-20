Dva tankera pod zastavama Rusije i Hongkonga plove ka Kubi uprkos američkoj blokadi i sankcijama

Dva tankera koji plove pod ruskom i zastavom Hongkonga, „Anatolij Kolodkin“ i „Si hors“, prvobitno su se kretala ka Kubi noseći više od 900.000 barela nafte i dizela, u trenutku kada se ostrvo suočava sa ozbiljnim nestancima struje usled američke ekonomske blokade, dok američki predsednik Donald Tramp pojačava pritisak na Havanu.

Tanker „Anatolij Kolodkin“ ukrcao je 730.000 barela sirove nafte u ruskoj luci Primorsk 8. marta i očekuje se da stigne u naftni terminal „Matanzas“ na severu Kube oko 23. marta, piše Gardijan. Nalazi se na listi brodova pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Tanker „Si hors“, koji plovi pod zastavom Hongkonga i prevozi oko 200.000 barela dizel goriva, prvobitno je bio na ruti ka Kubi, ali je u međuvremenu promenio