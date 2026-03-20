Pisac, dramaturg i veliki navijač Partizana: Preminuo Božo Koprivica

Božo Koprivica, dramaturg i pisac, preminuo je u 76. godini u Beogradu.

Radio je u beogradskom Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu, Bitef teatru, Zvezdara teatru, Crnogorskom narodnom pozorištu i na festivalu "Grad teatar" u Budvi. Najpoznatiji je po knjigama Volej i sluh (1992) i Kiš, Borhes, Maradona (1996), koje su stekle kultni status. Njegove knjige i eseji često su bili posvećeni velikim imenima poput Danila Kiša, Borhesa i Borislava Pekića, a priredio je i poseban Zbornik o Kišu za časopis "Ars". Nagradu