I dalje prohladno proleće

Danas malo svežije od proseka za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz dnevni razvoj oblaka koji može usloviti kratkotrajnu kišu ponegde, a na planinama provejavanje snega iznad 900 mnv.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Maksimalna temperatura od 10°C u Dimitrovgradu do 15°C u severnim i centralnim predelima. Uveče pretežno suvo uz malo padavina na zapadu i jugozapadu Srbije. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C. U subotu hladno jutro, ponegde slab mraz, pre svega u centralnim i južnim predelima. Tokom dana sunčani intervali uz lokalni razvoj oblaka koji može usloviti vrlo retku pojavu kratkotrajne kiše popodne,