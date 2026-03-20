Prvog dana proleća ujutru mraz, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni

Ujutru će biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana u većem delu Srbije zadržaće se umereno oblačno vreme, dok će pre podne u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biti pretežno sunčano. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

Duvaće slab i umeren severni vetar, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Danas u 15 časova i 46 minuta počinje proleće, dok u isto vreme na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen. Sunce u Beogradu na dan početka proleća izlazi u 05.41 minut, a zalazi u 17.50 minuta, što zači da će obdanica trajati 12 sati i devet minuta, a noć 11 časova i 51 minut. Na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu