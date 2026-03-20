SAD produžile licencu Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila
Slobodna Evropa pre 16 minuta
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026, objavilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije.
Ministarka Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je produžetak licence posebno važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan, navodi se u saopštenju ministarstva. "Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata", navela je ministarka. Najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji sankcije su uvedene zbog većinskog ruskog