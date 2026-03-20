Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava Vučić

U Palati Srbija počela je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost u proširenom sastavu, posvećena energetskoj situaciji, a kojom predsedava predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sednica je počela nešto posle 11 časova, a osim predsednika Vučića, prisustvuju i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministraka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar pravde Nenad Vujić, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije