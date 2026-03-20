Izjave Netanjahua i Trampa umirile tržišta? Evropske berze reaguju - detaljan pregled

Evropski berzanski indeksi su danas u porastu, cene nafte Brent su blago pale na oko 107 dolara po barelu, ali tržište energenata je nadalje pod pritiskom zbog rata na Bliskom istoku koji je izazvao velike poremećeje u snabdevanju.

Prema podacima Blumberga, cene nafte tipa Brent su samo ove nedelje porasle za više od pet odsto, a ovog meseca za skoro 50 odsto. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će se Izrael uzdržati od daljih napada na iransku energetsku infrastrukturu, što je donekle umirilo tržišta, preneo je CNBC. On je dodao da je Iran izgubio sposobnost obogaćivanja uranijuma i proizvodnje balističkih raketa i nepomenuo da bi sukob mogao da se završi brže nego što se