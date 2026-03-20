Paunović vratio Sergeja u reprezentaciju Srbije!

Paunović vratio Sergeja u reprezentaciju Srbije!
Vesti online pre 3 sata | Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za naredne prijateljske utakmice.
Srbiju očekuju dve prijateljske utakmice krajem marta, 27. protiv Španije u Viljarealu, a četiri dana kasnije protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli. Najveće iznenađenje na spisku je povratak Sergeja Milinković-Savića. Paunović je odabrao sledeće igrače: Golmani: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović. Odbrana: Kosta Nedeljković, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa