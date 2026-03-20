Paunović vratio Sergeja u reprezentaciju Srbije!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za naredne prijateljske utakmice.

Srbiju očekuju dve prijateljske utakmice krajem marta, 27. protiv Španije u Viljarealu, a četiri dana kasnije protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli. Najveće iznenađenje na spisku je povratak Sergeja Milinković-Savića. Paunović je odabrao sledeće igrače: Golmani: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović. Odbrana: Kosta Nedeljković, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa