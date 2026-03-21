Iranski napadi na američke vojne baze na Bliskom istoku izazvali štetu od 800 miliona dolara

Iranski napadi na američke vojne baze koje na Bliskom istoku izazvali su oko 800 miliona dolara štete u prve dve nedelje rata, pokazuje nova analiza.

Veći deo štete nastao je u početnim uzvratnim napadima Irana u nedelji pošto su SAD i Izrael pokrenuli rat, navodi se u izveštaju Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) i analizi BBC-ja.

Ukupan obim štete koju su iranski napadi naneli američkim resursima u regionu nije u potpunosti poznat.

Ipak, procenjenih 800 miliona dolara štete na američkoj vojnoj infrastrukturi – cifra veća nego što je ranije objavljivano – daje sliku o visokim troškovima za SAD kako se sukob odužava.

„Šteta na američkim bazama u regionu je potcenjena“, rekao je Mark Kansijan, viši savetnik CSIS-a i koautor studije ovog istraživačkog centra.

„Iako deluje da je obimna, tačan iznos neće biti poznat dok ne bude dostupno više informacija.“

Kao odgovor na zahtev za komentar, Ministarstvo odbrane SAD uputilo je BBC na Centralnu komandu SAD, koja predvodi rat.

Tamošnji zvaničnici odbili su da komentarišu.

Iranski napadi bili su usmereni na američke sisteme protivvazdušne odbrane i satelitske komunikacije, između ostalog, u Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama širom Bliskog istoka.

Značajan deo štete izazvan je napadom na američki radar za sistem protivraketne odbrane Thaad u jednoj vazduhoplovnoj bazi u Jordanu.

Radarski sistem AN/TPY-2 košta približno 485 miliona dolara, prema analizi CSIS-a zasnovanoj na budžetskim dokumentima Ministarstva odbrane.

Ovi sistemi protivvazdušne odbrane koriste se za presretanje balističkih raketa na velikim udaljenostima.

Iranski napadi izazvali su dodatnih oko 310 miliona dolara procenjene štete na zgradama, objektima i drugoj infrastrukturi u američkim bazama i vojnim bazama koje koriste američke snage u regionu.

Iran je takođe napao najmanje tri vazduhoplovne baze više puta, prema analizi satelitskih snimaka koju je sproveo BBC Verify.

Ponavljani napadi ukazuju na napore Irana da gađa konkretne američke resurse. Navodi se da je Rusija podelila obaveštajne podatke sa Teheranom o američkim vojnim snagama u regionu.

Satelitski snimci pokazuju tri vazduhoplovne baze - Ali Al-Salim u Kuvajtu, Al-Udeid u Kataru i Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji sa novim oštećenjima koja su se pojavljivala u različitim fazama sukoba.

Sjedinjene Države su takođe izgubile 13 pripadnika vojske otkako se predsednik Donald Tramp pridružio Izraelu u pokretanju napada na Iran 28. februara.

Američka organizacija Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Hrana) procenjuje da je ukupan broj poginulih dostigao skoro 3.200, uključujući 1.400 civila.

Tramp je izjavio da su SAD na dobrom putu da ostvare ciljeve - uništenje iranskog nuklearnog programa, slabljenje konvencionalne vojne moći i okončanje podrške režima različitim grupama u regionu.

„Ide nam izuzetno dobro u Iranu“, rekao je Tramp na događaju u Beloj kući.

Međutim, rat je uzdrmao globalnu ekonomiju zbog gotovo potpunog zatvaranja Ormuskog moreuza, kao i neizvesnosti u vezi sa trajanjem sukoba i mogućnošću da Tramp rasporedi kopnene trupe.

Analizu satelitskih snimaka otežale su restrikcije koje su uvele velike američke kompanije koje se bave distribucijom takvih snimaka.

Ipak, moguće je uočiti određene obrasce u iranskim uzvratnim akcijama protiv američkih vojnih interesa u regionu.

Radarski i satelitski sistemi bili su u fokusu od samog početka, kada su iranski napadi pogodili američku pomorsku bazu u Bahreinu.

Oni funkcionišu kao „oči i uši“ savremenih vojnih operacija.

Satelitski snimci naročito su pokazali uništenje dve zaštitne kupole za osetljivu opremu.

Vrlo je verovatno da su i sami sistemi oštećeni, iako nije moguće proceniti razmere štete.

Radarski položaji pogođeni su u kampu Arifjan, američkom vojnom objektu u Kuvajtu, kao i u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, gde su smešteni američki avioni.

Snimci potonje baze pokazuju dim koji se diže iz radarske komponente sistema protivvazdušne odbrane Thaad.

Opsežnija oštećenja sistema Thaad uočena su u američkim bazama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu.

Nije jasno koliki su troškovi te štete.

Slabljenje ovih sistema navodno je dovelo do toga da SAD prebace komponente Thaad iz Južne Koreje na Bliski istok.

Šteta nastala iranskim uzvratnim napadima čini samo deo ukupnih troškova koje SAD imaju zbog rata.

Zvaničnici Ministarstva odbrane navodno su obavestili članove Kongresa da je prvih šest dana rata koštalo 11,3 milijarde dolara.

Prvih 12 dana koštalo je 16,5 milijardi dolara, prema podacima CSIS-a.

Pentagon traži dodatnih 200 milijardi dolara za finansiranje rata. Ministar odbrane Pit Hegset rekao je u četvrtak da bi ta cifra „mogla da se promeni“.

„Potrebno je novca da bi se eliminisali loši momci“, rekao je Hegset.

(BBC News, 03.21.2026)