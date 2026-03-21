BLOG UŽIVO: Napadnut nuklearni kompleks u Natanzu, Iran gađao centralni Izrael balističkim raketama; Kac: Izrael i SAD će intenzivirati udare

Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku, gde je Iran jutros gađao centralni Izrael balističkim raketama, uz više registrovanih udara i aktiviranje protivraketne odbrane, dok Izrael istovremeno širi operacije na Liban napadima na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu. Iranske vlasti su saopštile da je apadnut nuklearni kompleks u Natanzu, ali da nema curenja radijacije. Paralelno, nove procene ukazuju na razmere sukoba — iranski napadi na američke baze u regionu već su prouzrokovali štetu od oko 800 miliona

Iranski zvaničnici ocenili su danas da izjave američkog predsednika Donalda Trampa o mogućem okončanju vojnih operacija ne odražavaju stvarno stanje na terenu, ističući da nije došlo do smanjenja američkog vojnog prisustva u regionu. „Teheran ne veruje Trampovim izjavama, nije došlo do opipljivih promena u nivou američkih vojnih aktivnosti u regionu“, rekao je neimenovani zvaničnik za iransku novinsku agenciju ISNA, prenela je Al Džazira. On je dodao da Trampove