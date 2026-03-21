Gutereš: UN sarađuju sa Odborom za mir samo u vezi sa Gazom, sve ostalo je Trampov lični projekat
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš izjavio je da svetska organizacija aktivno sarađuje sa rivalskim Odborom za mir predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, ali samo u vezi sa Gazom, a da je sve preko toga Trampov lični projekat.
Gutereš je za briselski portal Politiko (Politico) rekao da pozdravlja cilj Trampovog Odbora da finansira i ispuni osnove plana za obnovu palestinskih domova i infrastrukture Pojasa Gaze.
"Postoji cilj koji je on definisao, a odobrio Savet bezbednosti i mi aktivno sarađujemo sa strukturama koje je stvorio Odbor za mir", rekao je Gutereš.
Generalni sekretar je, ipak, doveo u pitanje šire ambicije te organizacije, koju je Tramp opisao kao alternativu, kako je rekao, propalim međunarodnim institucijama kada ju je pokrenuo u septembru prošle godine.
Gutereš je rekao da, osim plana za obnovu Gaze, ne vidi potrebu za Trampovim odborom.
"Sve ostalo je sada lični projekat predsednika Trampa, u kom on ima potpunu kontrolu nad svim", ocenio je on.
Gutereš je dodao da "ovo nije efikasan način za rešavanje dramatičnih problema koje sada imamo".
"Moramo biti jasni u vezi sa međunarodnim pravom, biti jasni u vezi sa vrednostima Povelje Ujedinjenih nacija. To je neophodno u svakoj mirovnoj inicijativi", naveo je on.
Generalni sekretar je odbranio ulogu UN u sukobima poput krize u Ormuskom moreuzu, sugerišući da bi njegova organizacija mogla da bude deo plana za deeskalaciju napada i zaštitu tog plovnog puta.
"Moj glavni cilj je da vidim da li je moguće stvoriti uslove u Ormuskom moreuzu slične onima koji su (postojali) u prošlosti", rekao je on i dodao da su UN u kontaktu sa ključnim akterima u Persijskom zalivu, kao i sa Evropskim savetom.
On je dodao da su UN "formirale radne grupe koje će to moći da urade".
"Ali mi više volimo da direktno sarađujemo sa SAD i drugim državama", zaključio je Gutereš.
Tramp tvrdi da bi Odbor za mir mogao da se pokaže kao "najznačajnije međunarodno telo u istoriji".
Za stalno članstvo u Odboru potreban je doprinos od milijardu dolara, a mnoge zemlje sveta, poput Velike Britanije, Kanade, Francuske i Nemačke, ostale su po strani, dok su Rusija i Kina do sada odbile da se pridruže.
(Beta, 21.03.2026)