Gutereš: UN sarađuju sa Odborom za mir samo u vezi sa Gazom, sve ostalo je Trampov lični projekat

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš izjavio je da svetska organizacija aktivno sarađuje sa rivalskim Odborom za mir predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, ali samo u vezi sa Gazom, a da je sve preko toga Trampov lični projekat.

Antonio Gutereš je za briselski portal Politiko (Politico) rekao da pozdravlja cilj Trampovog Odbora da finansira i ispuni osnove plana za obnovu palestinskih domova i infrastrukture Pojasa Gaze. "Postoji cilj koji je on definisao, a odobrio Savet bezbednosti i mi aktivno sarađujemo sa strukturama koje je stvorio Odbor za mir", rekao je Gutereš. Generalni sekretar je, ipak, doveo u pitanje šire ambicije te organizacije, koju je Tramp opisao kao alternativu, kako je