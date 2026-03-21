Ministar odbrane Izraela najavio jače napade na Iran

– Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će se napadi na Iran „značajno povećati“ u narednoj nedelji. „Ove nedelje, intenzitet napada koje će Izraelske odbrambene snage i američka vojska izvršiti protiv iranskog terorističkog režima i protiv infrastrukture na koju se on oslanja značajno će se povećati“, rekao je Kac u video izjavi. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je ranije da razmatra smanjenje vojnih