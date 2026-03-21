Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Iran saopštio da je napadnut nuklearni kompleks u Natanzu

Velika Britanija je odobrila korišćenje svojih baza Sjedinjenim Američkim Državama za izvođenje napada na iranske lokacije u Ormuskom moreuzu.

Američko Ministarstvo odbrane razradilo je detaljne planove za potencijalno raspoređivanje kopnenih snaga u Iranu, dok predsednik Donald Tramp razmatra dalje poteze u okviru sukoba sa Teheranom. Takođe, Tramp je odbacio mogućnost prekida vatre sa Iranom, tvrdeći da SAD imaju prednost i da žele odlučan kraj rata. Ključni događaji Tramp: SAD blizu ispunjenja ciljeva u ratu s Iranom Tramp: Britanija je trebalo da "reaguje mnogo brže" u vezi sa dozvolama za baze