Maša Seničić, Simona Dmitrović i Milena Marković: Šta danas znači biti pesnikinja

BBC/FONET/JAKOV PONJAVIĆ Maša Seničić, Simona Dmitrović i Milena Marković Prvi poznati potpis u istoriji poezije pripada ženi.

Kada je mesopotamijska sveštenica Enheduana pre više od četiri milenijuma zapisivala himne, možda nije ni slutila da će biti zapamćena kao prva pesnikinja u istoriji. Od tada do danas, glas žena u poeziji prošao je dug put – od ispisivanja svetih tekstova, preko korišćenja muških pseudonima, do pisanja o svakodnevici. A kako pišu pesnikinje u 21. veku? I šta ih inspiriše? Iako se njihov poetski izraz formirao u različito vreme, od 1990-ih do kasnih 2020-ih, tri