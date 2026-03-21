"Suočićete se sa odgovorom bez presedana ako napadnete HARG"! Iran preti Americi! "Vojna operacija protiv Irana biće brzo završena"! Oboren F-16 iznad Irana!

Predsedavajući Predstavničkog doma američkog Kongresa Majk Džonson izjavio je da će vojna operacija protiv Irana brzo biti završena, prenose danas američki mediji.

On je dodao da misli da je "prvobitna misija sada doslovno ostvarena”, prenela je agencija AP. “Mi smo nastojali da uništimo balističke rakete i sredstva za njihovu proizvodnju, kao i da neutrališemo mornaricu, a ti ciljevi su sada ispunjeni”, kazao je američki zvaničnik. Džonson je priznao da se sposobnost Irana da zapreti brodovima u Ormuskom moreuzu “malo prolongirala”, posebno zato što su američki saveznici u velikoj meri odbacili predsednikove pozive za pomoć.