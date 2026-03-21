uživo Tramp razmatra kraj rata u Iranu, Teheran gađao američku bazu u Tihom okeanu, oboren izraelski F-16

Sukobi na Bliskom istoku dodatno su eskalirali nakon novih izraelskih udara na Iran, u kojima su ubijeni visoki vojni zvaničnici, dok Teheran uzvraća raketnim i napadima dronovima širom regiona.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da su „blizu ispunjenja ciljeva u ratu“ i da Vašington razmatra smanjenje aktivnosti u Iranu, dok mediji prenose da je Iran gađao američko-britansku bazu u Indijskom okeanu, ali bez pogodaka. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je Veliku Britaniju da ugrožava bezbednost svojih građana podržavajući američko-izraelske akcije, dok je London odobrio korišćenje svojih baza za napade povezane sa Ormuskim moreuzom.