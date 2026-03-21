VIDEO Jokić vodio Denver do pobede u triler završnici protiv Rajakovićevog Toronta

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Toronto Reptorse rezultatom 121:115, uspevši da nadoknade zaostatak i slome otpor rivala u samom finišu susreta.

Iako je utakmica imala sve obrise plej-of duela, domaći tim je do trijumfa došao tek nakon velike serije u poslednjoj četvrtini, koju su rešili u svoju korist ubedljivim rezultatom 36:21. Iako ovo nije bilo najbolje veče Nikole Jokića prema njegovim visokim standardima, srpski centar je meč završio sa veoma dobrim učinkom od 22 poena, osam skokova i devet asistencija. Jokić je odigrao nešto sporije prvo poluvreme, ali je u nastavku podigao nivo igre i dodao gas