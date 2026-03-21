Stanovi od milion evra: najskuplje nekretnine prodate u Srbiji krajem 2025. godine

Rekordna prodaja na Savskom vencu

Republički geodetski zavod saopštio je danas da se rast tržišta nepokretnosti u Srbiji nastavio i krajem 2025, pa je ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u četvrtom kvartalu prošle godine iznosila 2,4 milijarde evra. Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzima prodaja stanova sa 1,4 milijarde evra, sa učešćem od 61 odsto od ukupno prometovane vrednosti. Za stanove je u Beogradu izdvojeno ukupno 768,5 miliona evra.