Humanitarna akcija „Krofne iz bloka“ u Kragujevcu

Versko dobrotvorno starateljstvo (VDS) Eparhije šumadijske organizuje humanitarnu akciju „Krofne iz bloka“ koja će biti održana u porti Crkva Svetog Save u Kragujevcu.

Akcija je planirana za nedelju, 22. mart, nakon završetka Svete liturgije. Posetioci će imati priliku da se posluže krofnama, dok je cena simbolična – u vidu dobrovoljnog priloga. Cilj ove humanitarne aktivnosti je prikupljanje sredstava za pomoć onima kojima je to najpotrebnije, a realizuje se u saradnji sa Humanitarnom organizacijom „Srbi za Srbe“. Organizatori pozivaju građane Kragujevac da se odazovu u što većem broju, pokažu solidarnost i svojim prilogom