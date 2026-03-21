Vučić na skupu SNS-a u Areni: Hvala vam što ste sačuvali Srbiju, Srbija vam to neće zaboraviti

U Beogradskoj areni održan skup Srpske napredne stranke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na ovom skupu da Srbija nikoga neće da napada, da je Srbija vojno jača nego ikada. "Naša politika je politika mira, stabilnosti, bezbednosti", poručio je Vučić i dodao da je Srbija tvrd orah.

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je da je zahvalan ljudima koji su sačuvali Srbiju od napada i spolja i iznutra i poručio da im Srbija nikada to neće zaboraviti. Vučić je na skupu Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni, uoči lokalnih izbora u 10 lokalnih samouprava, rekao da je prošle godine bilo teško vreme. "Bilo je teško vreme pre više od godinu dana, veliko breme za Srbiju, napadnuti smo bili i spolja i iznutra. U danu