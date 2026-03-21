Đedović: Građani nemaju razloga da pune kanistere i prave rezerve

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je situacija na svetskom tržištu izuzetno kompleksna zbog konflikta na Bliskom istoku, ali da građani Srbije nemaju razloga da pune kanistere i prave rezerve, jer će država pronaći način da se zaštiti u trenutnim okolnostima.

"Možete biti sigurni da ćemo i ovu krizu prevazići, kao što smo i prošle godine, kada 100 dana nismo imali dotoka sirove nafte, a ništa na pumpama nije falilo. Znači nema potrebe za stvaranjem zaliha", rekla je Đedović Handanović. Očekujemo finalizaciju razgovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom Đedović Handanović izjavila je da su razgovori u petak sa ministrom ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksimom Rešetnjikovom bili produktivni i da očekuje finalizaciju