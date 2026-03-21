Đedović Handanović: Pregovaramo o prodaji dela rezervi nafte

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da država pregovara sa naftnim kompanijama kako bi našla najbolji način i najbolje cene po kojima će im ustupiti 40.000 tona nafte iz robnih rezervi.

Država je odlučila da pusti na tržište 40.000 tona nafte iz robnih rezervi (oko 15 odsto), zbog trenutne situacije sa energentima u svetu. "Apsolutno mogu da nastave da uvoze po visokoj ceni, da dobijaju po niskoj ceni naše obavezne rezerve i da onda u kombinaciji te dve mere mogu da nastave da snabdevaju tržište i da nema nestašica", rekla je Đedović Handanović za televiziju Pink. Dodala je da država ima dovoljno rezervi. Ministarka je kazala da nema potrebe da