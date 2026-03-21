Na današnji dan, 21. mart

1685 – Rodjen je Johan Sebastijan Bah (Johann Sebastian Bach) na čijem delu se temelji nemačka muzička tradicija.

Savremenici su ga cenili kao virtuoznog orguljaša, a vrednost njegovog muzičkog dela otkrivena je početkom 19. veka u doba muzičkog romantizma, naročito posle Mendelsonovog (Mendelssohn) izvodjenja Bahovog remek dela „Muke po Mateji“ (1829). U njegovom velikom opusu izdvajaju se i „Branderbuški koncerti“ i zbirka od 48 preludija i fuga za klavir. 1556 – Kanterberijski nadbiskup Tomas Krenmer (Thomas Cranmer), spaljen je na lomači kao jeretik u vreme rimokatoličke