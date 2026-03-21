Pogledajte veliku grešku odbrane Radničkog posle koje je Zvezda postigla gol na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde duboko u prvom poluvremenu uspeli su da dođu do prednosti protiv Radničkog iz Niša, pošto su iskoristili veliku grešku gostujućeg sastavi u nadoknadi vremena ovog dela meča 28. kola Superlige Srbije.

Crveno-belima je prethodno poništen gol Aleksandra Kataija zbog ofsajda i višeminutnog VAR-a, da bi nakon toga Zvezda ipak u nadoknadi povela zbog zaista velike greške odbrane Radničkog. Kao u flipersu se lopta odbila od defanzivaca Radničkog iz Niša i na kraju je završila pravo u nogama Aleksandra Kataija, koji je imao lak posao da samo smesti loptu iza golmana gostujućeg kluba. Crveno-beli će tako imati nešto lakši posao u drugom poluvremenu utakmice protiv