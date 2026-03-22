Golob pozvao Slovence da izađu na izbore: Demokratija se više ne podrazumeva

Beta pre 25 minuta

Premijer Slovenije i predsednik Pokreta Sloboda Robert Golob upozorio je danas, nakon što je glasao na izborima za Državni zbor - parlament, da demokratija i suverenitet Slovenije više nisu nešto što se podrazumeva.Zbog toga je pozvao biračice i birače da ne dozvole da drugi odlučuju umesto njih već da izađu na izbore, prenela je agencija STA.

"Izađite na izbore srcem", dodao je u kratkoj izjavi ispred biračkog mesta u Trnovom u Ljubljani, gde je došao sa suprugom Tinom Gaber Golob.

U Sloveniji se danas održavaju desti parlamentarni izbor u istoriji samostalnosti te države. a podjednake šanse za pobedu daju se vladajućem levo-liberalnom Pokretu Sloboda premijera Roberta Goloba i desničarskoj Slovenskoj demokratskoj stranki Janeza Janše.

Biračka mesta se zatvaraju u 19 časova, kada i zvanično prestaje izborna tišina koja je na snazi od subote.

Na parlamentarnim izborima bira se 88 poslanika u Državnom zboru, dok po jednog poslanika biraju pripadnici italijanske i mađarske nacionalne manjine.

Za poslanike se glasa u osam izbornih jedinica podeljenih u 11 okruga, pa se tako u svakoj izbornoj jedinici bira po 11 poslanika.

Izbori se održavaju po proporcionalnom metodu, a mandati se u izbornim jedinicama dodeljuju korišćenjem Drupove kvote, uz uslov da je lista osvojila najmanje četiri odsto na državnom nivou.

(Beta, 22.03.2026)

Slovenci danas glasaju na parlamentarnim izborima: Galob protiv Janše

Slovenci danas glasaju na parlamentarnim izborima: Galob protiv Janše

NIN pre 5 sati
(Foto) Parlamentarni izbori u Sloveniji: Janša poručio da će ovo glasanje odrediti pravac u kojem će se kretati država

(Foto) Parlamentarni izbori u Sloveniji: Janša poručio da će ovo glasanje odrediti pravac u kojem će se kretati država

Newsmax Balkans pre 6 sati
Janša: Ovi izbori odrediće pravac u kojem će se kretati Slovenija

Janša: Ovi izbori odrediće pravac u kojem će se kretati Slovenija

Euronews pre 6 sati
U Sloveniji danas redovni parlamentarni izbori u senci skandala sa izraelskim obaveštajcima

U Sloveniji danas redovni parlamentarni izbori u senci skandala sa izraelskim obaveštajcima

Nova pre 8 sati
U Sloveniji danas redovni parlamentarni izbori za 10. saziv Državnog zbora

U Sloveniji danas redovni parlamentarni izbori za 10. saziv Državnog zbora

Danas pre 8 sati
Nova.rs: Troje studenata DUNP privedeno

Nova.rs: Troje studenata DUNP privedeno

N1 Info pre 55 minuta
VJT traži pritvor za mladića zbog aktiviranja i bacanja bombe u Zemunu

VJT traži pritvor za mladića zbog aktiviranja i bacanja bombe u Zemunu

Insajder pre 15 minuta
Sirijci protestuju zbog novog ograničenja prodaje alkoholnih pića

Sirijci protestuju zbog novog ograničenja prodaje alkoholnih pića

Insajder pre 35 minuta
Pešaci u Kulu stigli sa bakljama, porukama "izađi i glasaj" i obeležjima broja 3 - broja studentske liste

Pešaci u Kulu stigli sa bakljama, porukama "izađi i glasaj" i obeležjima broja 3 - broja studentske liste

N1 Info pre 20 minuta
Sirijci protestuju zbog novog ograničenja prodaje alkoholnih pića

Sirijci protestuju zbog novog ograničenja prodaje alkoholnih pića

Beta pre 45 minuta