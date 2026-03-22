Golob pozvao Slovence da izađu na izbore: Demokratija se više ne podrazumeva

Premijer Slovenije i predsednik Pokreta Sloboda Robert Golob upozorio je danas, nakon što je glasao na izborima za Državni zbor - parlament, da demokratija i suverenitet Slovenije više nisu nešto što se podrazumeva.Zbog toga je pozvao biračice i birače da ne dozvole da drugi odlučuju umesto njih već da izađu na izbore, prenela je agencija STA.

"Izađite na izbore srcem", dodao je u kratkoj izjavi ispred biračkog mesta u Trnovom u Ljubljani, gde je došao sa suprugom Tinom Gaber Golob.

U Sloveniji se danas održavaju desti parlamentarni izbor u istoriji samostalnosti te države. a podjednake šanse za pobedu daju se vladajućem levo-liberalnom Pokretu Sloboda premijera Roberta Goloba i desničarskoj Slovenskoj demokratskoj stranki Janeza Janše.

Biračka mesta se zatvaraju u 19 časova, kada i zvanično prestaje izborna tišina koja je na snazi od subote.

Na parlamentarnim izborima bira se 88 poslanika u Državnom zboru, dok po jednog poslanika biraju pripadnici italijanske i mađarske nacionalne manjine.

Za poslanike se glasa u osam izbornih jedinica podeljenih u 11 okruga, pa se tako u svakoj izbornoj jedinici bira po 11 poslanika.

Izbori se održavaju po proporcionalnom metodu, a mandati se u izbornim jedinicama dodeljuju korišćenjem Drupove kvote, uz uslov da je lista osvojila najmanje četiri odsto na državnom nivou.

(Beta, 22.03.2026)