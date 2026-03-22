Prve izlazne ankete: Vladajući Pokret Sloboda nezvanični pobednik parlamentarnih izbora u Sloveniji

Beta pre 4 minuta

Vladajući levo-liberalni Pokret Sloboda osvojio je najviše glasova na 10. parlamentarnim izborima od nezavisnosti Slovenije, pokazuje večeras objavljena prva izlazna anketa.

Sva biračka mesta, njih oko 3.000, zatvorena su u 19 časova, a izlaznost do 16.00 bila je 50,37 odsto, što je za oko jedan odsto više u odnosu na isti period tokom poslednjih parlamentarnih izbora 2022. godine.

Prva izlazna anketa objavljena na slovenačkom javnom servisu pokazuje da je Pokret Sloboda premijera Roberta Goloba pobedio sa 29,9 odsto glasova, dok je desničarska Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše osvojila 2,4 odsto manje glasova.

Treća stranka po jačini je desničarska Nova Slovenija sa 9,4 odsto, a u Državni zbor bi ušle i Socijaldemokrate sa 6,7 odsto, Levica i stranka Vesna sa 6,3 odsto podrške, Demokrate Anžea Logara (desni centar) sa 5,9 odsto i antisistemska stranka Resnica sa 5,2 odsto podrške.

Izlazna anketa podrazumeva da birači nakon glasanja anketarima kažu za koga su glasali, pa su moguća odstupanja u odnosu na zvanične rezultate.

Anketu je sproveo Institut Medijana na nešto više od 14.000 glasača. Iz te organizacije su istakli da je po prvi put od 1997. godine i prvih izlaznih anketa veliki broj građana odbio da učestvuje u njoj.

Prvi zvanični rezultati Državne izborne komisije (DVK) očekuju se oko 20.30 časova.

Pravo glasa na izborima imalo je malo manje od 1,7 miliona državljana Slovenije.

(Beta, 22.03.2026)

