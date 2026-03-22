"Ako to uradite, gotovo je" Iran odgovara na Trampov ultimatum za Ormuski moreuz
Blic pre 13 minuta
Iran je već delimično zatvorio vitalni plovni put, dozvoljavajući prolazak samo saveznicima, dok Sjedinjene Države prete vojnim odgovorom Saopšteno je da će sve kompanije sa američkim udelima i energetska postrojenja u državama sa američkim bazama postati "potpuno uništene" ili "zakonite mete" ukoliko dođe do napada Iran će potpuno zatvoriti Ormuski moreuz ako američki predsednik Donald Tramp bude ispunio pretnje o napadima na elektrane, saopšteno je iz Teherana.