Kuba bez struje: Treći put ovog meseca

Danas pre 7 minuta  |  Beta-AP
– Više od 10 miliona ljudi na Kubi ostalo je juče bez struje nakon što je došlo do potpunog isključenja elektroenergetskog sistema drugi put za nedelju dana i treći put od početka marta.

Ministarstvo energetike saopštilo je na društvenim mrežama da je „došlo do potpunog isključenja nacionalnog elektroenergetskog sistema“, a elektroenergetski sindikat saopštio je da je struja nestala zbog kvara na proizvodnoj jedinici u termoelektrani Nuevitas. Kuba je delimično za krizu okrivila energetsku blokadu Sjedinjenih Američkih Država. Američka blokada goriva prekinula je uvoz strane nafte, neophodne za rad elektrana.
Povezane vesti »

Kuba treći put ovog meseca bez struje

Kuba treći put ovog meseca bez struje

Insajder pre 21 minuta
10 miliona ljudi bez struje Kuba na ivici: "Došlo je do potpunog isključenja"

10 miliona ljudi bez struje Kuba na ivici: "Došlo je do potpunog isključenja"

Blic pre 56 minuta
Kuba u potpunom mraku: Treći put ovog meseca bez struje

Kuba u potpunom mraku: Treći put ovog meseca bez struje

Nova pre 31 minuta
Kuba ponovo ostala bez struje

Kuba ponovo ostala bez struje

Radio 021 pre 1 sat
Kubanska elektroenergetska mreža isključena po drugi put u poslednjih nedelju dana

Kubanska elektroenergetska mreža isključena po drugi put u poslednjih nedelju dana

Euronews pre 1 sat
Kuba ostala bez struje po drugi put u poslednjih nedelju dana

Kuba ostala bez struje po drugi put u poslednjih nedelju dana

Sputnik pre 2 sata
Kuba ponovo bez struje

Kuba ponovo bez struje

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Iran proglasio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela, Tramp dao rok Teheranu od 48 sati za otvaranje Ormuskog…

BLOG UŽIVO: Iran proglasio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela, Tramp dao rok Teheranu od 48 sati za otvaranje Ormuskog moreuza pre udara na elektrane

Insajder pre 16 minuta
Rat mašina protiv ljudi – crvena linija je pređena: AI, roboti i oružje

Rat mašina protiv ljudi – crvena linija je pređena: AI, roboti i oružje

NIN pre 1 minut
Kuba bez struje: Treći put ovog meseca

Kuba bez struje: Treći put ovog meseca

Danas pre 7 minuta
Nuklearna zver stigla! Još jedna zemlja ulazi u rat?! Prst je na okidaču, čeka se samo naređenje: Sve je spremno za paljbu.

Nuklearna zver stigla! Još jedna zemlja ulazi u rat?! Prst je na okidaču, čeka se samo naređenje: Sve je spremno za paljbu.

Blic pre 6 minuta
Više od 170 pripadnika britanske Kraljevske mornarice pozitivno na narkotike

Više od 170 pripadnika britanske Kraljevske mornarice pozitivno na narkotike

Vesti online pre 16 minuta