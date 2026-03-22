Otkupne cene kravljeg mleka lane smanjene, potrošačke blago povećane

Otkupne cene kravljeg mleka, masnoće 2,8 odsto, su prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), tokom prošle godine smanjenje za 4,6 odsto u odnosu na 2024. godinu.

U publikaciji RZS " Trendovi IV kvartal", navodi se da su u poslednjem tromesečju 2025. godine cene mleka bile za 6,8 odsto manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. U januaru 2024. otkupna cena litra mleka iznosila je 55,6 dinara, u februaru 55,6, martu 55,5 a u januaru 2025. godine 55,1 dinar, u februaru 54,9 a u martu 54,5 dinara. Od aprila prošle godine primetan je pad otkupne cene a najniža je zabeležena u decembru kada je litar mleka u otkupu plaćan po