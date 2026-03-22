Evakuacija iz Iraka: Kući se vratio još 21 španski vojnik

Avionom španskih vazduhoplovnih snaga u subotu je evakuisana još jedna grupa od 21 pripadnika španske vojske iz Iraka, preneli su mediji.

Španski vojnici stigli su u vazdušnu bazu Torehon de Ardoz u Madridu iz baze Ramštajn u Nemačkoj, koja je jedan od glavnih logističkih centara za američku vojsku i NATO, prenela je agencija Efe. Prethodno je u subotu evakuisano još 205 pripadnika španske vojske koji su se vratili kući iz vazduhoplovne baze Indžirlik u Turskoj, naveli su izvori u Ministarstvu odbrane, a prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga. Do sada je u Španiju vraćeno 226 vojnika koji čine