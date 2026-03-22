Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: temperatura do 15 stepeni

U Srbiji će, u nedelju 22. marta, tokom dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i najnižom temperaturom od minus jedan do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kratkotrajna kiša se očekuje tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će u višim planinskim predelima provejavati slab sneg, a duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu će jutro biti pretežno vedro, tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 14 stepeni, prenosi RHMZ. Prema izgledima vremena za narednih