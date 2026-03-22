Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Novi Sad – Nakon pretežno vedrog jutra, tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren, vetar i dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.

Sutra nas očekuje umereno oblačno sa sunčanim intervalima i temeperaturama od pet do 15 tepeni. Utorak donosi promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura četiri, maksimalna 17 stepeni. Sredinom nedelje, malo i umereno oblačno sa slabim vetrom. Jutarnja temperatura četiri, dnevna oko 18 stepeni. U četvrtak pre podne pretežno sunčano, a potom će doći do postepenog naoblačenja koje će usloviti kišu.