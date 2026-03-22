Slovenci danas glasaju na parlamentarnim izborima: Galob protiv Janše

U Sloveniji se danas održavaju deseti parlamentarni izbori od sticanja samostalnosti, a jutros su širom zemlje otvorena više od 3.000 biračkih mesta.

Birači će odlučivati između aktuelnog premijera Roberta Goloba i Pokreta Sloboda, Janeza Janše i Slovenačke demokratske stranke, kao i još 15 lista koje se bore za 88 poslaničkih mandata u nacionalnom parlamentu. Više od 3.000 biračkih mesta širom Slovenije otvoreno je u 7 časova ovog jutra za glasanje na parlamentarnim izborima. Birači će moći da glasaju do 19 časova, ali je do tada i dalje na snazi izborna tišina, prenosi Radio-televizija Slovenija. Nakon