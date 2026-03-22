Da li se Ukrajina bliži kraju?! Amerikanci tvrde da je nova runda pregovora "konstruktivna"

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Vitkof, izjavio je da su razgovori između delegacija SAD i Ukrajine na Floridi bili konstruktivni.

„Na Floridi, delegacije SAD i Ukrajine održale su konstruktivne sastanke kao deo tekućih posredničkih napora, fokusirajući se na dogovor i rešavanje otvorenih pitanja radi unapređenja sveobuhvatnog mirovnog sporazuma“, rekao je specijalni izaslanik. Prema njegovim rečima, glavni fokus razgovora bio je pronalaženje kompromisa o nerešenim tačkama koje ometaju postizanje sveobuhvatnog mirovnog rešenja. Pored Vitkofa, u delegaciji SAD bili su specijalni izaslanik