Lejkersi zaboravili kako se gubi, Kenardova trojka za pobedu obeležila Džejmsov jubilej

Lebron Džejms postavio je NBA rekord odigravši svoju 1.612. utakmicu u regularnom delu sezone, dok je Luk Kenard pogodio trojku 0,6 sekundi pre kraja i doneo Lejkersima pobedu nad Orlandom rezultatom 105:104.

Lejkersi su napravili veliki preokret i trenutno su u najboljoj formi u ligi, pre svega zahvaljujući jednom čoveku. Luka Dončić postigao je 33 poena u devetoj uzastopnoj pobedi Lejkersa, ali mu je dosuđena 16. tehnička greška u sezoni, što po pravilima lige automatski povlači suspenziju od jedne utakmice, ukoliko odluka ne bude poništena. Džejms je meč završio sa 12 poena, šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte, nadmašivši učinak koji je gotovo tri