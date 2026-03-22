Izrael: Napad iz Libana, jedna osoba poginula u zapaljenom vozilu

TEL AVIV - Jedna osoba je poginula u požaru koji je zahvatio dva vozila nakon napada iz Libana blizu Galileje na severu Izraela, saopštila je danas izraelska služba za vanredne situacije.

"Prijavljena je materijalna šteta i gubici. Incident se istražuje", saopštila je izraelska vojska, prenosi Tajms of Izrael. Pripadnici hitne služe Magen David Adoma saopštili su da je jedan muškarac poginuo u, kako se sumnja, protivtenkovskom raketnom napadu u zajednici Misgav Am, blizu severne granice. Prema njihovim navodima, dva vozila je zahvatio plamen, a iz jednog je izvučeno telo muškarca. IDF istražuje očigledan napad libanske militantne grupe Hezbolah sa