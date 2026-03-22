Remi u Zaječaru i Bačkoj Topoli, poraz Pančevaca na Brdu

ZAJEČAR - Fudbaleri OFK Beograda i IMT-a odigrali su nerešeno 3:3 u meču 28. kola Superlige Srbije.

OFK Beograd je sad sedmi sa 36 bodova, dok je IMT 11. sa 33. Domaćin je u Zaječaru poveo golom Uroša Stojanovića u 15. minutu. Gosti su izjednačili u 52. minutu, a strelac je bio Čarli Kejta. Jovan Šljivić u 62. vraća prednost "romantičarima", a na 3:1 povećava Donimani Jakuba Silue u 78. minutu, ali gosti su uspeli da stignu do boda u finišu meča. Drugim golom na meču Kejta smanjuje na 3:2 u 81, a Sankare Karamoko u 90+4. minutu postavlja konačan rezultat. U