Sibir, RTV1 u 20.05

NOVI SAD - Priča prati Lukasa, američkog trgovca draguljima, koji putuje u St. Petersbugr da proda retke plave dijamante upitnog porekla, Budući da je posao od početka osuđen na neuspeh, Lukas putuje na Sibir potražiti svog nestalog partnera i njihove dragulje, pri čemu započinje vezu s Katjom, vlasnicom tamošnjeg kafića. Kako raste njihova strast, rastu i problemi u varljivom svetu trgovine draguljima, kojeg Lukas očajnički pokušava napustiti. Ima li izlaza?

Žanr: drama, triler Režija: Matthew Ross Scenario: Scott B. Smith, Stephen Hamel Glavne uloge: Keanu Reeves, Boris Guljarin, Ashley St. George Godina proizvodnje: 2018. Zemlje proizvodnje: Kanada, Nemačka, Sjedinjene Države