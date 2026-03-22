Nemačka političarka: „Prijem u EU sada nije u interesu ni Srbije, ni Nemačke, ni Evrope“

Predsednica stranke Alternativa za Nemačku (AFD) Alis Vajdel ocenila je da „prenagljen ili bezuslovan prijem u Evropsku uniju (EU) trenutno ne bi bio u interesu ni Srbije, ni Nemačke, ni Evrope. „Pristupanje bi za Srbiju značilo da bi morala da se odrekne velikog dela svoje svoje teško izborene nezavisnosti, a da pritom ekonomske i političke prednosti ne nadmašuju rizike“, rekla je Vajdel u intervjuu za list Politika. Prema njenim rečima, uloga Nemače u ovdašnjem