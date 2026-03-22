Rukometaši Srbije i u revanš meču pobedili Litvaniju

Muška rukometna reprezentacija Srbije plasirali su se u finalnu, treću rundu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pošto su danas i u revanš meču na gostujućem terenu u Uteni pobedili Litvaniju 33:24 (15:10).

U prvom meču u Nišu, Srbija je pobedila u 42:25 (21:12). Srpski tim predvodili su Marko Đurić sa osam i Vanja Ilić sa šest golova. U litvanskoj ekipi bolji od ostalih bio je Mantas Urvikis sa šest pogodaka. Srbija će u trećoj rundi kvalifikacija protiv Mađarske, a bolji iz tog duela plasiraće se na Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Nemačkoj.