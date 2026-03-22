"Verujem da možemo da izbacimo Mađare"

Rukometaš Srbije Luka Rogan istakao je da je tim ispunio prvi cilj, a to je da ubedljivo pobede Litvaniju.

Rukometaši Srbije su u Uteni savladali Litvaniju 33:24, u revanš meču drugog kola evropskih kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj. U prvom meču, koji je odigran 19. marta u Nišu, bilo je 42:25 za Srbiju. "Veoma bitna utakmica za nas, došli smo da pobedimo i u tome smo uspeli. Dali smo sve od sebe i na kraju uspeli. Sledi nam glavni baraž protiv Mađarske, verujem da možemo da eliminišemo i