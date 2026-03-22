Legendarni kapiten Zvezde oduševljen Đoanom Penjarojom: "Fenomenalan čovek, preporodio je Partizan"

Nekadašnji legendarni kapiten Crvene zvezde, a sada trener crnogorske Sutjeske, Marko Simonović zanimljivim intervjuom najavio je večerašnji večiti derbi svog bivšeg tima i Partizana u Beogradskoj areni u ABA ligi.

On je pričao za Mozzart Sport i istakao je da će ovo biti veoma neizvesna utakmica, uzimajući u obzir da je Partizan podigao nivo igre, a da je iza Zvezde težak meč sa Panatinaikosom u Evroligi. - Biće izuzetno teška i neizvesna utakmica. Partizan je igrao dan ranije, a Zvezda kasnije i to mora da se uzme u obzir. Takođe, Zvezda je imala put nazad. Meč je bio gotov u 22.30, dok je tim bio spreman, krenuo na aerodrom, nema šanse da su stigli do 02.00 ili 03.00 u