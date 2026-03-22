Robert Golob sa harmonikašem iz centra Ljubljane protiv Janeza Janše

Parlamentarni izbori u Sloveniji održavaju se u nedelju, 22. marta. Favoriti su vladajući Pokret Sloboda i opoziciona Slovenačka demokratska stranka, ali će svima biti potrebne i manjinske stranke

Harmonikaš je stalni prizor u centru Ljubljane. Bez obzira na godišnje doba, sedi na stolici na Prešernovom trgu, u narodnoj nošnji i sa perom na šeširu, i svira tradicionalne slovenačke narodne pesme. Na neobičan način, upravo harmonika i narodna muzika koja se na njoj svira, postali su simbol glavne opozicione stranke, Slovenačke demokratske stranke (SDS). Ljubljana je izlepljena plakatima sa simpatičnim dečakom koji pozira sa harmonikom i sloganom: „Glasajte za