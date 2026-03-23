Anđelković: Vučić iznenadnom posetom potvrdio vazalnost UAE

Politički analitičar Dragomir Anđelković je danas izjavio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče iznenada posetio Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) kako bi "potvrdio svoju vazalnost toj arapskoj zemlji".

Vučić se juče u Abu Dabiju razgovarao s predsednikom UAE, šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom o jačanju bilateralne saradnje i strateškim temama.

Anđelković je agenciji Beta kazao da je Vučić "evropska ekspozitura UAE", s kojima ima ključne poslovne odnose.

"UAE uvek daju Vučiću kredite u teškim momentima kada mu novac zatreba za neke vanredne političke situacije. On je u ovoj ratnoj situaciji požurio u UAE da pokaže vazalnu lojanost tamošnjim vladajućim strukturama. Pored toga, Vučić je sigurno zabrinut zbog problema u kojima se sada nalaze UAE, jer bi mogla da bude upitna dalja pomoć", ocenio je analitičar.

Po njegovim rečima, Vučić doživljava UAE kao svog geopolitičkog zaštitnika.

"Vučić u UAE ima konstantnog finansijera. Ako ovog puta od UAE nije tražio konkretan novac, onda je cilj njegove iznenadne posete bila da poljubi ruku lokalnim vladarima kako bi se i u budućnosti za njega našla neka crkavica da mu pomognu kad zatreba", rekao je analitičar.

Anđelković je dodao, da ima mnogo osnova da se pretpostavi da je "vladajući SNS kartel" sklonio novac u UAE i da u toj zemlji imaju velike investicije u nekretnine.

"Ako se rat odrazi na smanjenje privredne aktivnosti u tom regionu, uticaće i na perspektive kapitala koji su predstavnici srpske vlasti izneli u tu zemlju. Ne verujem da je njihov privatni kapital bio povod za iznenadnu Vučićevu posetu UAE, jer on po tom pitanju ne može ništa da uradi. Njega, u ovoj predizbornoj godini zanimaju samo nove kreditne linije", zaključio je Anđelković.

(Beta, 23.03.2026)