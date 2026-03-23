Analitičar Anđelković o tome zašto je Vučić iznenada posetio UAE: "Da potvrdi svoju vazalnost toj zemlji"

Politički analitičar Dragomir Anđelković je izjavio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče iznenada posetio Ujedinjene Arapske Emirate kako bi "potvrdio svoju vazalnost toj arapskoj zemlji".

Vučić se juče u Abu Dabiju razgovarao s predsednikom UAE, šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom o jačanju bilateralne saradnje i strateškim temama. Anđelković je agenciji Beta kazao da je Vučić "evropska ekspozitura UAE", s kojima ima ključne poslovne odnose. "UAE uvek daju Vučiću kredite u teškim momentima kada mu novac zatreba za neke vanredne političke situacije. On je u ovoj ratnoj situaciji požurio u UAE da pokaže vazalnu lojanost tamošnjim vladajućim